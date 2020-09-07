أولمبياد طوكيو في موعدها

2020/09/07 | 12:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ستُقام أولمبياد طوكيو المؤجل إلى صيف 2021، بصرف النظر عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قاله نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية رئيس لجنة تنسيق الأولمبياد، جون كوتس لوكالة فرانس برس، الاثنين.ووصف كوتس، الدورة بـ "الألعاب التي انتصرت على كوفيد".كانت اللجنة الأولمبية الدولية، أجلت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت من المفترض أن تقام في طوكيو صيف 2020، بسبب تفشي الفيروس التاجي.ولم تلغَ الألعاب الأولمبية منذ تأسيسها، باستثناء فترة الحربين العالميتين، فيما أصر كوتس الذي تحدث عبر الهاتف، أن ألعاب طوكيو ستبدأ في موعدها المعدّل دون النظر إلى "كوفيد 19"، وهو المرض الذي يسببه الفيروس.وتبدأ الألعاب الأولمبية، التي تقام كل 4 أعوام، في 23 يوليو المقبل.وكانت النسخة الأخيرة من الأولمبياد، أقيمت في ريو دي جانيرو البرازيلية، عام 2016.محمد

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