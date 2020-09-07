شاهد بالفيديو : إقصاء المصنف الأول على العالم جوكفيتش من بطولة أميركا بعد “سلوك غير رياضي”

2020/09/07 | 13:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استبعد حكم بطولة أميركا المفتوحة للتنس بطل اللعبة والمصنف الأول على العالم نوفاك جوكوفيتش من المسابقة.

وخلال مباراته أمام كارينيو بوستا ضمن الدور الرابع لبطولة أميركا المفتوحة للتنس، قام النجم الصربي بتسديد الكرة بالخطأ لترتطم في وجه حكمة الخط، ما استدعى إقصائه ليتأهل بوستا لربع النهائي مباشرة.

وخسر جوكوفيتش شوط إرساله ليتأخر 6-5 في المجموعة الافتتاحية، ليقوم بضرب الكرة في أرض الملعب لتصطدم بمراقبة الخط، ليقرر الحكم العام طرده من المباراة بإعتباره قام بسلوك غير رياضي.

واعتذر الصربي على الفور لمراقبة الخط قبل أن يدخل في نقاش طويل مع حكم البطولة، الذي قرر إقصاء جوكوفيتش طبقاً للوائح اللعبة رغم تأكيد الصربي بأنه لم يقصد ضرب الكرة في مراقبة الخط.

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