مُكافحة الإرهاب تنفذ عملية مُباغتة وتعتقل 6 من قيادة داعش قبل هروبهم

2020/09/07 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلن متحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن قتل قياديين اثنين بتنظيم داعـش اثناء محاولتهم الهرب والقبض على اثنين آخرين في كركوك، مشيرا الى اعتقال اثنين اخرين بالفلوجة.وقال اللواء يحيى رسول في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إن “قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عملية مُباغتة إستندت على جُهد إستخباري […]

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