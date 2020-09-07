عملية ’مباغتة’ لجهاز مكافحة الإرهاب تطيح بأربعة ’دواعش’ .. قتيلان ومعتقلان

2020/09/07 | 13:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، تنفيذ جهاز مكافحة الارهاب عملية مباغتة في كركوك أدت إلى مقتل واعتقال عدد من عناصر داعش. وقال رسول، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 أيلول 2020)، إنه "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب عملية مُباغتة إستندت على جُهد إستخباري كبير، أسفرت عن مقتل إرهابيين إثنين من قادة عصابات داعـش أثناء مُحاولتهما الهرب، وإلقاء القبض على إثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي مُحافظة كركوك".

وتابع، "في حين نفذت قوة خاصة أُخرى واجباً نتج عنه القاء القبض على عُنصرين خطرين من عصابات داعـش في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة".

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