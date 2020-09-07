2020/09/07 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت حدة اللهجة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاثنين، عشية استئناف المفاوضات بشأن علاقتهما ما بعد بريكست

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات بريكست.. تصاعد حدة اللهجة بين لندن وبروكسل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوضات بريكست.. تصاعد حدة اللهجة بين لندن وبروكسل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).