وكالة الإعلام الروسية: لافروف يصل إلى دمشق لإجراء محادثات مع الأسد

2020/09/07 | 13:31 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحفي في روما يوم 18 فبراير شباط 2020.صورة لرويترز.موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف وصل إلى دمشق يوم الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته.إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي

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