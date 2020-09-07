إيران: صادرات مکثفات الغاز تضاعفت 4 مرات

2020/09/07 | 13:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزیر النفط الايراني بيجن زنكنة، الاثنين، عن تضاعف صادرات مكثفات الغاز بواقع 4 مرات خلال ستة اعوام ماضية.وأوضح زنكنة خلال تدشين مشاريع غازية في محافظة كرمانشاه غرب البلاد ان حجم الغاز الذي يتم توزيعه في ايران يعادل تكرير2.6 مليون برميل نفط يوميا وهذا يعني اننا بحاجة الى عشرة مصافي بطاقة تكرير 260 […]

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