الأردن يستأنف واردات النفط العراقية التي أوقفها كورونا

2020/09/07 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاردن، اليوم الاثنين، عن استئناف استيراد النفط من العراق بعد توقفها لشهر اب، مبينة انها اتفقت مع الجانب العراقي على تمديد اتفاقية توريد النفط حتى تشرين الثاني.

وذكرت وكالة بولمبيرغ الامريكية نقلا عن حسن الحياري مدير إدارة الغاز والنفط بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية ، “إن الواردات التي تبلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا ستعاود لشهر ايلول الحالي”، مبينا إن “الشحنات توقفت طوال شهر اب بسبب الوباء”.

وأضاف الحياري أن “السلطات الأردنية والعراقية اتفقت على تمديد اتفاق توريد النفط حتى تشرين الثاني ، وستناقش قريبا تجديده لسنة إضافية بعد ذلك.

وبموجب اتفاق مبدئي تم توقيعه في فبراير 2019 ، استورد الأردن 10 آلاف برميل يوميًا من العراق عضو أوبك ، وهو ما يكفي لتلبية 7٪ من احتياجاته.



ولا يملك الأردن موارد نفطية خاصة به.

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