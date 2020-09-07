السفير العراقي لدى انقرة يعلن أغلاق السفارة العراقية في تركيا

2020/09/07 | 13:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن السفير العراقي لدى انقرة حسن الجنابي يوم الاحد اغلاق السفارة لغاية الـ14 من شهر ايلول الجاري بسبب حصول تلامس بين مراجع مصاب بفيروس كورونا المستجد واغلب الموظفين في السفارة.وقال الجنابي في بيان اليوم “نعلن بأسف شديد غلق السفارة العراقية امام المراجعين حتى الاثنين 14 ايلول.فقد تأكدنا قبل قليل بأن احد المراجعين […]

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