فيديو : مشجعات ومشجعون إيرانيون يحتفلون بتجديد عقد العراقي بشار رسن مع “بيرسبوليس”

2020/09/07 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن نادي بيرسبوليس الإيراني تجديد عقد نجمه العراقي بشار رسن حتى صيف العام المقبل 2021.

وقال النادي في بيان إنه “جدد عقد اللاعب بشار رسم لعام آخر”، الذي لعب لثلاث سنوات مع النادي الإيراني.

وحقق رسن لقب الدوري الإيراني 3 مرات متتالية وبلغ نهائي دوري أبطال آسيا مرة واحدة.

وأظهر مقطع فيديو تناقله مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين نادي بيرسبوليس من النساء والرجال وهم يحتفلون بتجديد عقد اللاعب العراقي للموسم الرابع على التوالي.

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