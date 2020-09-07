2020/09/07 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيران تسجل 117 حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من ألفين إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إيران تسجل 117 حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من ألفين إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).