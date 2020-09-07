الصحة تقدم طلبا للجنة السلامة الوطنية بشأن الانشطة الرياضية

2020/09/07 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت لجنة الصحة النيابية، الاثنين، موافقة وزارة الصحة على عودة الأنشطة الرياضية، مؤكدة ان الوزارة قدمت طلبا الى لجنة السلامة الوطنية بشأن ذلك.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح له، اليوم (7 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "وزير الصحة حسن التميمي اعطى الموافقة المبدئية بعودة الأنشطة الرياضية مع الألتزام بالإجراءات الوقائية".

واضاف ان "وزير الصحة قدم طلب عودة الأنشطة الرياضية الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

ورفضت خلية الأزمة في وقت سابق، طلبا لهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بالسماح لأندية الدرجة الممتازة للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وقالت مصادر صحفية، إن خلية الأزمة رفضت الطلب الذي تقدمت به الهيئة التطبيعية، بعودة التدريبات الجماعية".

وأضافت المصادر ان الخلية أصرت على الالتزام بمنع التجمعات، فيما شددت على الإغلاق، نتيجة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

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