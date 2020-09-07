زمن موناليزا الحزينة: الفصل الخامس/ 2 - دلور ميقري

2020/09/07 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري باءت بالفشل، المحاولةُ الأولى لاسترجاع بيروزا إلى حضانة أمها.



إذاك، لم يكن صالح قد ظهرَ بعدُ في حياة هذه الأخيرة.



إنه آكو، مَن سافر مع شقيقته إلى ماردين على أمل اقناع أبناء رجلها الراحل بالتنازل عن الصغيرة، وكانت هذه آنذاك في نحو الخامسة من عُمرها.



الأم ريما، سبقَ أن عادت إلى الشام من موطن الأسلاف، الذي غادرته وهيَ في سنّ السابعة.



لا غرو أن تدهشَ تلقاء عظمة المدينة وسحرها، وكأنما تراها للمرة الأول ......





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