الكاظمي يحيل سالم مشكور وسركوت عبدالله على التقاعد . وثيقة

2020/09/07 | 13:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – انهى رئيس مجلس الوزراء عضوية كل من سالم مشكور و سركوت عبد الله من عضوية مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات واحالتهم على التقاعد وفق قانون التقاعد النافذ .واظهرت وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء تؤكد تكليف ثلاث اعضاء جدد لمجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات وهم كل من : 1- امير […]

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