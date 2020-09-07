في عملية استباقيه. قوات خاصة تقتل ارهابيين وتلقي القبض على اخرين بكركوك

2020/09/07 | 13:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد بين الناطق بأسم القائد العام.ان قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عملية مُباغتة إستندت على جُهد إستخباري كبير، أسفرت عن مقتل إرهابيين إثنين من قادة عصابات داعـش أثناء مُحاولتهما الهرب،وأيضا تحدث يحيى رسول انه .تم إلقاء القبض على إثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي مُحافظة كركوك .في حين نفذت قوة خاصة أُخرى واجباً نتج عنه القاء القبض على عُنصرين خطرين من عصابات داعـش في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة.

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