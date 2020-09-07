بيان: العثور على نصف مليون حبة مخدرة في ناحية سفوان

2020/09/07 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

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عثرت القوات الأمنية في ناحية سفوان بالبصرة على عدد كبير من الحبوب المخدرة، بحسب ما أفادت به مديرية شرطة المحافظة.

وقالت المديرية في بيان إن القوات الأمنية وبالاشتراك مع قوات سوات تمكنت من ضبط خمسمائة واثنين وسبعين ألف حبة مخدرة كانت ملقاة على جانب الطريق السريع في منطقة سفوان، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المتهمين الهاربين وملاحقتهم قضائيا.

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