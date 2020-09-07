2020/09/07 | 14:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

الناطق باسم الكاظمي: مقتل ارهابيين اثنين بعملية مباغتة في كركوك

منذ ساعتين

الاستخبارات تعتقل متهماًَ اغتصب فتاة بعد خطفها في بغداد

منذ 4 ساعات

النزاهة تضبط مدير محطة وقود اختلس مبالغ مالية في صلاح الدين

منذ 4 ساعات

القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتحديد الجهة المقصرة في هجوم المطار الصاروخي

منذ 4 ساعات

الاعلام الامني: انطلاق عملية لفرض القانون والاستقرار في ميسان

منذ 4 ساعات

المنافذ: ضبط تلاعب بوصف البضاعة وقيمة الرسم الكمركي في منفذي أم قصر الاوسط وطريبيل

منذ 5 ساعات

وزير الداخلية: من يعبث بإنجازات التظاهرات يجب أن يعامل بالحزم والشدة

منذ 17 ساعة

الاعلام الامني يعلن عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد

منذ 22 ساعة

القبض على اربعة متهمين بعد نصبهم سيطرة وهمية واغتيالهم شخصين في نينوى

منذ يوم واحد

وكالة الاستخبارات: القبض على أربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني تنفذ واجب مداهمة وتفتيش في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الأمني تنفذ واجب مداهمة وتفتيش في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).