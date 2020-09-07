طبيب سعودي صور مناطق حساسة لمرضاه.. وما فعله لاحقاً صادم

2020/09/07 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أوقفت وزارة الصحة بالسعودية، طبيباً عن العمل بتهمة تصوير مناطق حساسة للمرضى بعد إجراء عمليات تجميل لهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت الوزارة في بيان لها عبر (تويتر)، نشرته (وطن): “وزير الصحة يوقف طبيبا عن ممارسة المهنة قام بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات […]

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