التجارب السريرية على اللقاح الروسي الثاني ضد كورونا ستختتم نهاية الشهر الجاري

2020/09/07 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، أن اللقاح الثاني ضد الفيروس التاجي الذي ينتجه مركز “فيكتور” المختص سيجتاز الاختبارات السريرية بحلول 30 سبتمبر.وصرّحت بوبوفا في هذا الشأن قائلة: “يركز زملاؤنا حتى الآن، على تجارب لقاح واحد، لقاح الببتيد، وهو لقاح يعتمد على مستضد الببتيد (بروتين صغير يحفز جهاز المناعة […]

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