البورصة تواصل الارتفاع في الجلسة الثانية

2020/09/07 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادواصل مؤشر البورصة، الاثنين، ارتفاعه في الجلسة الثانية على التوالي.

وساهمت 8 أسهم برفع المؤشر بنسبة 0.38%، تقدمها أسهم الخیاطة الحدیثة بـ 9.57% وأسهم الوطنیة للاستثمارات السیاحیة بـ 3.23%.

وخسرت ثلاث شركات في جلسة اليوم تقدمها أسهم مصرف الطيف الاسلامي 16.67% وأسهم فندق بغداد بـ 1.25 %.

وجرى خلالها تداول 522,4 مليون سهم بقيمة 484,8 مليون دينار.

فيما باع المستثمرون الأجانب 10 مليون سهم بقيمة 30 مليون دينار.

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