رئيس الجمهورية يؤكد أهمية إبعاد شبكة الإعلام عن التأثيرات السياسية والحزبية

2020/09/07 | 14:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، أهمية إبعاد شبكة الإعلام عن التأثيرات السياسية والحزبية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الرئيس صالح استقبل، رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان واعضاء المجلس".

وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على "ضرورة تعزيز الإعلام الحر والمهني باعتباره عاملاً أساسياً في تعزيز مسار الديمقراطية في البلاد، وضرورة إطلاع الرأي العام بالمعلومات الدقيقة بعيداً عن التأثيرات الجانبية".

واشارالى "أهمية إبعاد شبكة الإعلام العراقي عن التأثيرات السياسية والحزبية بما يضمن استقلاليتها".

وتابع البيان، ان "رئيس الجمهورية استمع إلى شرح الوفد بشأن سير عمل الشبكة، مجدداً دعمه الكامل لأي خطوات إصلاحية من شأنها تحقيق الهدف المرسوم لها منذ تأسيسها في توفير مؤسسة إعلامية مستقلة للدولة، تعكس تطلعات الشعب في إيصال معاناتهم ومطالبهم إلى الجهات المسؤولة".

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