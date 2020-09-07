الإعلام الأمني تعلن نتائج تفتيش قضاء المجر في ميسان

2020/09/07 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، (07 أيلول، 2020)، نتائج تفتيش قضاء المجر في محافظة ميسان، ضمن عملية حصر السلاح التي اطلقتها القوات الأمنية يوم أمس.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات قوات الرد السريع، باشرت اليوم الإثنين، بتنفيذ واجب مداهمة وتفتيش قضاء المجر الكبير ومركز القضاء في محافظة ميسان".

واضاف البيان أن "القوة المنفذة للواجب تمكنت من العثور على (31) بندقية مختلفة الانواع ضمنها (3)بندقية صيد و (3) مسدسات و(35) مخزن بندقية، كما القت القبض على (4) مطلوبين وفق مواد مختلفة، وحجزت (4) عجلات لا تحمل ارقام واوراق ثبوتية".

من جانبه كشف قائد فرقة الرد السريع، الفريق ثامر محمد اسماعيل الحسيني، نتئاج العملية التي نفذتها قواته في قضاء المجر بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة ميسان.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العملية اسفرت عن مصادرة (30) قطعة سلاح غير مرخصة، والقبض على( 6 ) مطلوبين للقضاء وفق مواد مختلفة ، وحجز ( 6 ) عجلات مخالفة وتسليمها الى جهة الطلب".

واضاف أن "عملية فرض القانون و التفتيش تجري وفق القواعد المهنية واحترام المواطن، والحملة مستمرة لحين إصدار الأوامر من قبل قيادة العمليات العسكرية المشتركة بالانتهاء".

وفي وقت سابق، اعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، (07 أيلول، 2020)، انطلاق عملية عسكرية لفرض القانون في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طواريء شرطة ميسان، باشرت صباح اليوم الإثنين، بمهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان".

واضاف البيان أن "القوات شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير".

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