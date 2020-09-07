عضو بالمالية النيابية: إيرادات المنافذ الحدودية لم تصل أرقامها الحقيقة لغاية الآن

2020/09/07 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد الصفار، الإثنين، (07 أيلول، 2020)، إن إيرادات المنافذ الحدودية لم تصل ارقامها الحقيقة لغاية الان إلى خزينة الدولة، بعد الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المنافذ الحدودية والكمارك تعلن عن زيادة في الايرادات المالية المتحققة بعد الاجراءت الاخيرة التي اتخذها الكاظمي للسيطرة عليها لكن الزيادة بتقديري لاتصل الى 50% من الارقام الحقيقية التي يحصل عليها العراق نتيجة التبادل التجاري مع دول الجوار".

واضاف، أن "من المفترض أن تكون الإيرادات المتحققة وفق ارقام صادرات دول الجوار اضعاف المبالغ التي تعلن عنها هيأة الكمارك والمنافذ الحدودية العراقية"، مبينا أن "الايرادات الداخلية في البلاد لحد الان لم تصل الى نسبة 50% من الحد الاعلى الذي يفترض أن تصل له الدولة".

وكانت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء (02 آب 2020)، تحقيق إيرادات بلغت أكثر من عشرة مليار دينار في عشرة منافذ حدودية فقط لشهر آب الماضي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجمل الإيرادات المتحققة في (10) منافذ حدودية من مجموع (21) منفذ حدودي والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا بلغت (107,269,418,500) مليار دينار عراقي المتحقق من الإيرادات الكمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي لعام 2020 وبزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ (10) مليار دينار عراقي عن شهر آب الماضي".

وأضافت، أن " إحصائية المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيأة لشهر آب والتي بلغت (225) مخالفة تحت مسميات متعددة (تلاعب في الوزن تغير وصف البضاعة عدم تنزيل كميات من إجازة الاستيراد تهريب عجلات دون الموديل تزوير معاملات كمركية ووصولات قبض إيرادات وشهادة مطابقة ووثيقة إطلاق...



وغيرها )".

وتؤكد هيأة المنافذ الحدودية سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية.

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