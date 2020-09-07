مجلس النواب يعلنعن احصائية الكترونية بالتشريعات لدى لجانـه الدائمة

2020/09/07 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اصدر مجلس النواب احصائية الكترونية بالتشريعات التي ماتزال بعهدة لجانه النيابية الدائمة.وتضمنت الاحصائية ، التي اطلعت عليها الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، عرضا لسير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة الى اللجان النيابية منذ بدء الدورة الانتخابية الرابعة وحتى الان، حيث بلغ عدد القوانين التي تمت قراءتها قراءة اولى 42 قانونا ، فيما بلغ عدد القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية 19 قانونا ، وذلك لغاية يوم الخامس من ايلول الحالي./انتهى5

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