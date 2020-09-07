غدا الثلاثاء تستأنف جلسات البرلمان الكردستاني

2020/09/07 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/ وجهت رئاسة البرلمان الكردستاني دعوة إلى أعضاء البرلمان للحضور غدا الثلاثاء.وذكرت وسائل الإعلام الكردية أن ريواز فايق رئيسة البرلمان الكردستاني وجهت دعوة إلى أعضاء البرلمان للحضور في قاعة البرلمان غدا الثلاثاء لأول جلسة من الفصل التشريعي الجديد، معلنة إنطلاق الفصل التشريعي الجديد ابتداء من غد الثلاثاء على ان يباشر البرلمان أعماله./إنتهى

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