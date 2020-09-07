الحلبوسي يزور إقليم كردستان لبحث قانون الإنتخابات

2020/09/07 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/يزور محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم إقليم كردستان لبحث عدة قضايا.وأفاد مصدر برلماني أن الحلبوسي سيجتمع مع قادة إقليم كردستان وسيناقش معهم نظام الدوائر الانتخابية تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل./إنتهى

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