مقتل اثنين من قادة داعش بعملية أمنية عراقية جنوب كركوك

2020/09/07 | 14:22 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الاثنين 19 محرم 1442 هـ - 07 سبتمبر 2020 KSA 13:56 - GMT 10:56 تارخ النشر: الاثنين 19 محرم 1442 هـ - 07 سبتمبر 2020 KSA 12:20 - GMT 09:20

المصدر: دبي - العربية.نت

نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الاثنين، عملية مُباغتة استندت إلى جُهد استخباري كبير، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من قادة داعـش أثناء مُحاولتهما الهرب، وإلقاء القبض على اثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي مُحافظة كركوك.في حين نفذت قوة خاصة أخرى مهمة نتج عنها إلقاء القبض على عُنصرين خطيرين من عصابات داعـش في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة.

وفي هذا الإطار، بدأت قطعات من فرقة الرد السريع في العراق عملية أمنية في محافظة ميسان ضمن الخطة الأمنية الخاصة بنزع السلاح غير المرخص والقبض على مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات توقيف من محكمة جنايات ميسان.

وبحسب مصادر أمنية، فإن قطعات الفرقة شرعت بعمليات التفتيش في قضاء المجر وقد مكنتها عمليات التفتيش هذه من القبض على أربعة مطلوبين من ضمن قائمة أسماء يجري البحث عنهم حاليا كما تمكنت من مصادرة أكثر من 30 قطعة سلاح غير مرخص.وكان الأمين العام لمجلس العشائر العربية في العراق ثائر البياتي، قال إن السلاح المتفلت هو سلاح تابع للميليشيات، مضيفا أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تحل تلك الميليشيات وتجردها من أسلحتها.وأكد البياتي أن الميليشيات هي الجهة المسؤولة عن الفوضى الأمنية واستهداف المقار الدبلوماسية والسيادية في العراق، محذرا في لقاء مع "الحدث" من أن سلاح الميليشيات هو الأخطر في الساحة العراقية.

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