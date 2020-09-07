"نخدم الشعب".. مسرور بارزاني يرسي الحجر الأساس لمستشفى ديرلوك

2020/09/07 | 14:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يرسي الحجر الأساس لمشروع مستشفى ديرلوك - صورة: KRG

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