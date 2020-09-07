إفتتاح دار القضاء في الفاو

2020/09/07 | 14:23 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن مجلس القضاء الاعلى افتتاح دار قضاء جديدة في الفاو بعد افتتاحها من قبل رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق واعضاء الحكومة المحلية في البصرة والفاو.





وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "دار القضاء في الفاو تم افتتاحها في ناحية الفاو ضمت مجمعا كاملا يشتمل على محاكم البداءة والاحوال الشخصية والجنح والتحقيق".

وأضاف أن "البناية الجديدة تضم ستين غرفة منها غرفا للقضاة وقاعات للمرافعات وغرف للموظفين وغرفة للمحامين وغيرها من الخدمات".

وأشار رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية أن "هدف مجلس القضاء الاعلى وجود محاكم وابنية تليق بهيبة القضاء العراقي والمواطن وتسهم في تقديم الخدمة القضائية باستخدام النظم الالكترونية والادارية والتحقيقية المميزة".

عمار المسعودي

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