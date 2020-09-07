2020/09/07 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني توجز نتائج العملية الأمنية في قضاء المجر بميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني توجز نتائج العملية الأمنية في قضاء المجر بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).