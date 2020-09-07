طالبت باعتماد البطاقة البايومترية.. كتل سياسية تعلن موقفها من آلية الانتخابات المقبلة

2020/09/07 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات تطالب باعتماد البطاقة الالكترونية

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طرحت جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي، الاثنين، خارطة طريق بشأن إجراء الانتخابات المقبلة، فيما أكد الحزب الإسلامي ان اعتماد البطاقة البايومترية هي الضمان الوحيد لإجراء انتخابات نزيهة.

وجاء في بيان الجبهة نشر اليوم، 7 أيلول 2020، انه "لا يخفى على القاصي والداني حراجة الأوضاع في العراق حيث تمر العملية السياسية بمخاضات عسيرة قد تؤدي بالبلد إلى المجهول ما لم يتكاتف المخلصون لوضع حلول عاجلة وتصحيح مسار العملية السياسية، وليس من سبيل لذلك سوى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقانون انتخابي حقيقي وبأيدي مفوضية تتمتع بالحرفية والحيادية تحت إشراف ومساعدة بعثة يونامي والمنظمات الدولية المتخصصة بالانتخابات".

وتابع أنه "يجب أن يقوم مجلس النواب بإكمال نواقص قانون الانتخابات وإجراء بعض التعديلات المهمة عليه ومن أهمها إقرار استخدام البطاقة البايومترية حصرا وإلغاء البطاقة الإلكترونية القديمة، ليتم وضع حد لعمليات التزوير والتلاعب التي شوهت نتائج الانتخابات السابقة وطعنت بمصداقيتها محليا ودوليا، فضلا عن إقرار ترسيم الدوائر الانتخابية بعيدا عن ضغوط الجهات المتنفذة واستجابة لطلبات أبناء شعبنا من المتظاهرين، وكذلك إقرار قانون المحكمة الاتحادية لتكتمل مستلزمات إجراء الانتخابات كافة والمصادقة على نتائجها".

واوضح البيان أن "جبهة الإنقاذ والتنمية تصر على ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بتوفير عوامل نجاح الانتخابات القادمة، وتطالب رئيس مجلس الوزراء بالإيعاز للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستئناف العمل بإصدار وتوزيع البطاقة البايومترية واعتبارها من المستمسكات الرسمية الضرورية وتوجيه الوزارات والدوائر الحكومية لمتابعة تسلمها من قبل موظفي الدولة والمتقاعدين والمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية ومستلمي الحصة التموينية، ومحاسبة أي جهة أو شخص يعرقل تنفيذ هذه المهمة الوطنية".

كما اكدت الجبهة على "دعم جهود النخب الوطنية وأبنائنا المتظاهرين الداعية لأهمية إجراء هذه الانتخابات بأجواء مناسبة تبعث على الأمل والثقة وتكسر حالة العزوف والمقاطعة التي رافقت الانتخابات السابقة وشجعت على حصول عمليات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين وشوهت التمثيل الحقيقي لمكونات المجتمع، وما نتج عنها من حكومات ضعيفة تسببت في فقدان الأمن والخدمات والعيش الكريم وتشريد الملايين من النازحين والمهجرين".

وحذرت بشدة من مغبة تكرار أخطاء الماضي لأنها ستجر البلاد إلى منزلقات خطيرة تهدد وحدة واستقرار العراق وتطعن بشرعيته دوليا.

من جانبه أشار الحزب الإسلامي العراقي، إلى ان اعتماد البطاقة البايومترية هي الضمان الوحيد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، واعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية والانتخابات.

وقال الحزب في بيان صحفي أصدره بهذا الخصوص، ان "اعتماد البطاقة الالكترونية، تبقي حالة الشك بوجود نية للتلاعب بارادة الناخب العراقي، والتأثير على مصداقية الانتخابات".

ودعا الحزب كافة الكتل السياسية للتضامن مع مطالب العراقيين الذين يتطلعون اليوم إلى انتخابات نزيهة، وتغيير واقعهم، وبناء مستقبل عراقنا المستقر والمزدهر.

جدير بالذكر ان ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، شهدت اليوم، مسيرات وهتافات ترفض تزوير الانتخابات بواسطة اعتماد البطاقة الالكترونية وتطالب باعتماد خيار البايومتري حصرا.

ر.إ

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