حاول قتل ذبابة.. فدمر منزله!

2020/09/07 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

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ذبابة

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن رجلا يبلغ الثمانين من العمر فجر جزءا من منزله في فرنسا أثناء محاولته مطاردة ذبابة.

وذكر موقع إخباري ان الرجل كان على وشك تناول العشاء عندما انزعج من ذبابة تحلق حوله، فالتقط مضربا كهربائيا مصمما لقتل الحشرات، وبدأ في استهدافها، وفي هذه الأثناء تسربت عبوة غاز في منزله الواقع في إقليم دوردوني بجنوب غرب فرنسا، وتسبب التلاحم بين المضرب الكهربائي والغاز في انفجار أدى إلى تدمير المطبخ، وإلحاق أضرار جزئية بسقف المنزل الواقع في قرية باركول-شينو.

وبحسب الموقع، فإن الرجل، الذي لم يذكر اسمه، نجا بأعجوبة من الحادث وأصيب بحروق في يده، ومع ذلك، فإن مصير الذبابة غير معروف.

ومنذ وقوع الحادث، سجل الرجل في موقع تخييم محلي بينما تقوم عائلته بإصلاح المنزل.

ر.إ

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