طهران: إسرائيل غير قادرة على ضمان أمنها ولن تستطيع أن توفر الأمن للإمارات

2020/09/07 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الإمارات ارتكبت خطأ استراتيجيا بتطبيعها مع كيان العدو الصهيوني.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على أن طهران لا تمزح مع أحد بشأن أمنها وعلى الإمارات أنْ تعلم أنّ الأمن لا يُشترى وقد أبلغنا هذا الموضوع لدول الجوار الخليجية، مؤكدا أن الكيان الصهيوني غير قادر على ضمان أمنه ولن يستطيع أن يوفر الأمن للإمارات.وقال خطيب زادة: إن الإمارات ترتكب خطأين استراتيجيين، الأول خطأ معرفي والآخر هو الخطأ في الحسابات، ويتعلق الخطأ المعرفي في أنهم لا يدركون موقعهم في المنطقة والعالم ولا يعرفون دور امريكا واسرائيل على الساحة الدولية.وأضاف أما خطأهم في الحسابات فيتثمل في أنهم يعتقدون أن بإمكانهم أن يشتروا الأمن من خارج المنطقة، وبذلك يكررون الأخطاء التي طالما شهدتها المنطقة.وتابع قائلا ما ننتظره من الإمارات هو أن تبادر لتصحيح أخطائها، مؤكدا أن إيران لا تجامل أي أحد على حساب أمنها الوطني وهذا ما بينته بوضوح وشفافية لجيرانها في منطقة الخليج.



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