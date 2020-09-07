القضاء يعلن افتتاح دار في الفاو

2020/09/07 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مجلس القضاء الأعلى، افتتاح دار قضاء جديدة في الفاو بعد افتتاحها من قبل رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق واعضاء الحكومة المحلية في البصرة والفاو.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “دار القضاء في الفاو تم افتتاحها في ناحية الفاو ضمت مجمعا كاملا يشتمل على محاكم البداءة والاحوال الشخصية والجنح والتحقيق”.

وأضاف أن “البناية الجديدة تضم ستين غرفة منها غرفا للسادة القضاة وقاعات للمرافعات وغرف للموظفين وغرفة للسادة المحامين وغيرها من الخدمات”.

وأشار رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية الى أن “هدف مجلس القضاء الاعلى وجود محاكم وابنية تليق بهيبة القضاء العراقي والمواطن وتسهم في تقديم الخدمة القضائية باستخدام النظم الالكترونية والادارية والتحقيقية المميزة”.

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