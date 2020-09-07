2020/09/07 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول مقتل قياديين بداعش والقبض على إثنين آخرين في محافظة كركوك.

واكد رسول في تصريح أن قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب قامت بعملية عسكرية بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبمساندة الجهد الاستخباري، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من قادة عصابات داعـش أثناء مُحاولتهما الهرب، وإلقاء القبض على اثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وأشار رسول إلى تنفيذ قوة أخرى واجبا عسكريا تم خلاله إلقاء القبض على عنصرين خطرين من إرهابيي تنظيم داعش في قضاء الكرمة شمال شرقي قضاء الفلوجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول يعلن مقتل قياديين بتنظيم داعش وإلقاء القبض على 2 آخرين في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول يعلن مقتل قياديين بتنظيم داعش وإلقاء القبض على 2 آخرين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).