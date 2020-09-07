2020/09/07 | 15:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

مجلس النواب يمضي بالقراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية”.

وجاء المقترح بهدف تشجيع البحث العلمي والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط إجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وتجاوز حالات التأخير والاجتهادات غير المبررة وكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة.

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