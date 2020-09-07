البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية بسبب كورونا

2020/09/07 | 15:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا.

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