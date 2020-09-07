رئيس تحرير مجلة اتلانتك كانسل: لدينا المزيد من التفاصيل بشأن اهانة ترامب للجيش

2020/09/07 | 15:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد رئيس تحرير مجلة اتلانتك كانسل جيفري غولدبرغ في لقاء مع شبكة سي أن أن الامريكية ، الاثنين، بان هناك المزيد من التفاصيل بشأن اهانة ترامب لقتلى الجيش الامريكي بعد ان وصفهم ترامب بالخاسرين والاغبياء .

وقال غولدبرغ رئيس تحرير المجلة التي كشفت الفضيحة في المقابلة التي ترجمتها وكالة /المعلومة/ ” اتوقع تمامًا صدور المزيد من التقارير حول هذا الأمر والمزيد من التأكيدات والمعلومات الجديدة في الأيام والأسابيع المقبلة”، مضيفا “لدينا مسؤولية وسنفعل ذلك بغض النظر عما يقوله” في اشارة الى ترامب .

وتابع التقرير ان ” حملة ترامب هاجمت المجلة زعمت فيها انها اعتمدت على مصادر مجهولة ولذا فهي غير حقيقية ، لكن المشكلة هي ان وسائل اعلام مثل فوكس نيوز وسي ان ان والاسوشتيد برس ونيويورك تايمز جميعها اكدت ان الواقعة حقيقية “.

واوضح غولدبرغ إن ” هذه الطريقة التي تؤدي بها الصحافة رسالتها وتكون قادرة على الحصول على معلومات حول الأشياء التي تحدث خلف الأبواب المغلقة”، مؤكدا أن ” علينا جميعا ابقاء مصادرنا مجهولة خاصة في مناخ يحاول فيه ترامب ترويع الجميع ، لكن تلك المصادر ليست مجهولة بالنسبة لي وللمتعاملين مع الصحافة وهي تعتبر من المصادر المهمة للاخبار”.

وبين أن ” هناك حوالي 200 تقرير بشأن فضيحة ووترغيت الشهيرة كانت كل مصادرها غير معروفة ، لذلك فانه وخلال حقبة ترامب كانت التقارير تعتمد بشكل موحد تقريبًا على المصادر المجهولة جزئيًا لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الوصول إلى الحقيقة”.

واشار التقرير الى أن ” فريق ترامب يتمتع بالموهبة في شن هجوم ضد أي شخص يتحدث ضد الرئيس، حيث يستدعي المؤيدون التهديدات أو يحاولون سحق خصم ترامب كانت هناك تهديدات بالقتل وتهديدات لعائلة شخص ما وقنابل بالبريد إلى المراسلين، فيما شدد غولدبرغ بالقول “لن يخيفنا رئيس الولايات المتحدة، وسنقوم بعملنا”.



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