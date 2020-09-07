رسالة من احد ضحايا فايروس كورونا .. - عباس موسى الكعبي

2020/09/07 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_موسى_الكعبي الرسالة عثر عليها تحت وسادته بعد وفاته في احد مستشفيات مستوطنة الخراب والجفاف الفكري،يقول فيها:إن مُتّ ..



لا تصدقوا كل شيء ، فإن قال لكم أبي: كان يتمنى الموت ويتطلع لملاقاة ربه..



لا تصدقوه، فأنا لم أقل ذلك..



انا مثلكم احب الحياة ولا اتمنى الموت ولا ملاقاة الرب..



لكنّ المتملقين من عائلتي واصدقائي ومعارفي أقنعوه ان يقول ذلك...اما صديقي ذلك الذي نشر صورة لي على صفحته في الفيسبوك وتباك ......





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