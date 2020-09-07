2020/09/07 | 15:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يضع الحجر الأساس لمستشفى سعة 100 سرير في دهوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يضع الحجر الأساس لمستشفى سعة 100 سرير في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).