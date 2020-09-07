تونس.. توقيف سبعة أشخاص بعد هجوم سوسة

2020/09/07 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، توقيف سبعة أشخاص خلال التحقيق في مقتل أحد عناصر الحرس الوطني في هجوم "إرهابي" الأحد.

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