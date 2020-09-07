عودة الانشطة الشبابية والرياضة اعتبارا من السبت المقبل

2020/09/07 | 15:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الاثنين 7-9-2020، السماح بعودة الانشطة الشبابية والرياضية اعتبارا من الـ12 من شهر ايلول الجاري بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

اعلن ذلك لـ(قسم الاعلام والاتصال الحكومي) وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مبينا ان الانشطة الرياضية والشبابية ستستأنف اعتبارا من يوم السبت المقبل المصادف الـ12 من شهر ايلول الجاري، مع مراعاة أهمية الالتزام بتدابير الصحة الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي بشأن الوقاية من ڤيروس كورونا المستجد، وحث الجميع على مواصلة اتباع الإرشادات الصحية الرسمية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم والمجتمع.

وبين الوزير درجال ان الايام التي ستسبق انطلاق الانشطة، ستكون فرصة امام الاندية والاتحادات الرياضية ومنتديات الشباب والرياضة ومدارس الموهبة الرياضية للتهيئة والاستعداد لعودة الانشطة بشكل رسمي

وسبق لوزارة الشباب والرياضة ان ارسلت كتابا موقعا من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال معنونا الى وزير الصحة بشأن الموافقة على انطلاق الانشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات ولجميع المحافظات، مع التاكيد على الالتزام بتعليمات خلية الازمة.

وان هذا الاجراء يأتي تزامنا مع انطلاق الانشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والبطولات العربية والاسيوية والدولية، ولاجل فسح المجال امام شبابنا ورياضيينا في الاندية والاتحادات الرياضية وغيرها من العودة الى ممارسة انشطتهم الرياضية في مختلف الالعاب وتاهيلهم لتحقيق افضل النتائج في المشاركات والبطولة المحلية والعربية والدولية.

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