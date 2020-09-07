تظاهرات غاضبة أمام مبنى محافظة ذي قار تنديدا بتردي الواقع الخدمي والصحي

2020/09/07 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من جديد تصاعد الغضب الشعبي في محافظة ذي قار تنديدا بتردي الواقع الخدمي والصحي.

حيث تظاهر العشرات من أهالي ناحية أُور أمام مبنى المحافظة احتجاجا على تردي الواقع الخدمي والصحي في مناطقهم وتهميش المشاريع المهمة.

واتهم المتظاهرون الإدارات المحلية بسرقة أموال المشاريع الخدمية ما أدى إلى انهيار المراكز الصحية والأبنية المدرسية والشوارع الرئيسة وخروج بعضها عن الخدمة.

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