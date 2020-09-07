التربية النيابية تقدم مقترحاً لإلغاء عطلة السبت

2020/09/07 | 15:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلنت لجنة التربية النيابية تقديم مقترح لإلغاء عطلة يوم السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "هناك مقترحات عدة بشأن العام الدراسي الجديد من بينها إلغاء عطلة السبت في المدارس".

وأضاف، أن "مقترح إلغاء عطلة السيت يأتي من أجل توزيع الطلبة على أيام الأسبوع من أجل تقليل الأعداد".

فيما أشار رئيس اللجنة قصي الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن "المقترحات المقدمة لا تحتاج تصويت مجلس الوزراء عليها، باستثناء مقترح إلغاء عطلة يوم السبت".

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