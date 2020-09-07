2020/09/07 | 15:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

الأثنين 7 سبتمبر 2020 | 03:34 مساءً | عدد القراءات : 19

البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية بكورونا

انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا.



بحسب ما اعلنت الدائرة الاعلامية للمجلس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية بكورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).