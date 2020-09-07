وزير سابق يطالب بالبحث عن ١٥ طائرة و ٥٠ سفينة و٣٠ مليار دولار ضائعة

2020/09/07 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- طالب وزير النقل الاسبق كاظم فنجان الحمامي والنائب بالبرلمان الحالي الجهات الحكومية بمفاتحة سفارات عدد من الدول ومواصلة البحث عن ١٥ طائرة مفقودة و ٥٠ سفينة مختفية و٣٠ مليار دولار ضائعة.وطالب الحمامي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ” وزارة الخارجية بمراسلات رسمية تضمنت مطالبته بمفاتحة السفارة الصينية للتحري عن حقيقية الطائرات […]

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