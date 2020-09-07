2020/09/07 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين ( 7 أيلول 2020)، بارسال فريق طبي الى اربيل لمتابعة الحالة الصحية لنجم المنتخبات الوطنية السابق الكابتن ناظم شاكر عقب اصابته بـ ڤيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان:" هذه الالتفاتة من قبل رئيس مجلس الوزراء تؤكد المكانة الكبيرة لقطاعي الشباب والرياضة، واهتمامه بالنجوم الذين خدموا المنتخبات الوطنية ورفعتوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، مقدما شكره لحكومة اقليم كردستان ووزارتي الشباب والصحة في الاقليم والمسؤولين الذين لم يدخروا جهدا، إلا ووضعوه من اجل مد يد العون وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للكابتن ناظم شاكر".

واضاف، ان:" نجوم الرياضة وروادها ثروة وطنية حقيقية وارث عراقي يستحق منا ان نقدم لهم كل مانستطيع ولن نقصر معهم ابدا في العلاج او رعايتهم لرد الدين لهم تجاه بلدهم، وان الكابتن ناظم شاكر بصحة جيدة ومعنويات عالية في الانتصار على المرض، ونتمنى ان يتحسن وضعه الصحي ويتماثل للشفاء من تبعات ڤيروس كورونا إن شاء الله".

يشار الى ان الكابتن ناظم شاكر كان قد اصيب بفيروس كورونا ويعالح في احدى مستشفيات أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( درجال: رئيس الوزاء يوجه بأرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لناظم شاكر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( درجال: رئيس الوزاء يوجه بأرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لناظم شاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).