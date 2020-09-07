التربية النيابية تقدم مقترحا لالغاء عطلة السبت

2020/09/07 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدمت لجنة التربية النيابية، الاثنين (07 أيلول 2020)، مقترحاً لالغاء عطلة يوم السبت للمدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن "لجنة التربية في مجلس النواب قدمت مقترحاً لالغاء عطلة السبت خلال العام الدراسي الجديد".

وأضافت، أن "المقترح يأتي من أجل توزيع الطلبة على أيام الاسبوع من أجل تقليل الأعداد خشية من تفشي فيروس كورونا في المدارس".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته الثانية من الفصل التشريعي الجديد برئاسة محمد الحلبوسي.

وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين، 7 فقرات، أبرزها عرض سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة إلى اللجان النيابية كافة، والقراءة الأولى لقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الصحية بفيروس كورونا.

وعقد مجلس النواب، أول أمس السبت، أولى جلساته من الفصل التشريعي الجديد، بعد انقطاع دام لشهور بسبب تفشي جائحة كورونا، وإصابة عدد من النواب والموظفين، بالوباء.

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