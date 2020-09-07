البرلمان يمضي بالقراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية

2020/09/07 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أقدم مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالقراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب يمضي الآن بالقراءة الثانية لمقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، وجاء المقترح بهدف تشجيع البحث العلمي والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط إجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وتجاوز حالات التأخير والاجتهادات غير المبررة وكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الاثنين (07 أيلول 2020)، جلسته الثانية من الفصل التشريعي الجديد برئاسة محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية، للمجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الثانية من الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول".

ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين، 7 فقرات، أبرزها عرض سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة إلى اللجان النيابية كافة، والقراءة الأولى لقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الصحية بفيروس كورونا.

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