البرلمان يُنهي مناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية

2020/09/07 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انهـى مجلس النواب ، القراءة الثانية ومناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، التي تضمنت تعديلات جوهرية بما يسهل عملية معادلة الشهادات والدرجات العلمية./انتهى5

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